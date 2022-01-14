Украина прорвалась в топ-10 в женской эстафете на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Украина прорвалась в топ-10 в женской эстафете на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

Победу одержали француженки.

В пятницу, 14 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в немецком Рупольдинге прошла женская эстафета.

Украину на четырех этапах представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко и Анастасия Меркушина. К финишу наша команда добралась девятой .

На стартовом этапе Петренко допустила один промах и передала эстафету только 21-й. Далее Джима использовала один дополнительный патрон и подтянула украинскую сборную на 14-е место.

Валя Семеренко, по разу промахнувшись на стрельбе лежа и стоя, завершила третий этап 10-й. Меркушина на последнем этапе использовала два дополнительных патрона и финишировала 9-й.

Выиграла эстафету команда Франции. Второй стала Швеция, третья - Россия.

1. Франция (0+4) 1:10:50.0

2. Швеция (0+2)+35.1

3. Россия (0+6)+1:12.2

4. Германия (1+5) +1:26.6

5. Беларусь (1+7) +1:27.8

6. Италия (0+7) +1:28.4

...

9. Украина (0+6) +2:41.2

В субботу, 15 января, состоится мужская эстафета, она начнется в 15.30 по киевскому времени. 16 января этап в Рупольдинге закроют женская и мужская гонки преследования.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, запланированном на 17-20 марта 2022 года.

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