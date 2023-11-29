Украина провалила первую женскую эстафету сезона Кубка мира по биатлону

Украинская команда не сумела попасть даже в топ-10.

В среду, 29 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде состоялась женская эстафета.

Сборную Украины в гонке представляла такая эстафетная четверка: Кристина Дмитренко, Дарья Блашко, Анна Кривонос и Ирина Петренко. Финишировала наша команда на 12-й позиции.

На стартовом этапе за "сине-желтых" бежала Дмитренко. Она безошибочно отработала стрельбу лежа, а на стойке использовала два дополнительных патрона, и в итоге передала эстафету 13-й.

На втором этапе Блашко закрыла все мишени на стрельбе лежа, но допустила четыре промаха на огневом рубеже стоя и ушла на один штрафной круг, что отбросило украинскую сборную на 17-ю позицию.

Далее на дистанцию вышла Кривонос. Она продемонстрировала чистую стрельбу лежа, а затем воспользовалась двумя дополнительными патронами на стойке.

На последнем этапе Петренко была точной на стрельбе лежа и использовала два дополнительных патрона на стойке. Ей удалось подтянуть Украину с 15-го на 12-е место и предотвратить то, чтобы нашу команду сняли с гонки как круговых.

Победила в эстафете команда Норвегии. Второе место заняла Швеция. Замкнула топ-3 Германия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женской эстафеты в Эстерсунде

1. Норвегия (0+9) 1:18:48.3

2. Швеция (1+9) +41.6

3. Германия (0+4) +47.9

4. Швейцария (0+10) +2:19.9

5. Франция (1+10) +2:23.4

6. Чехия (3+13) +2:47.9

...

12. Украина (1+9) +6:05.3

Добавим, что мужская эстафета состоится в четверг, 30 ноября. Начало гонки – в 16:20 по киевскому времени. Ранее сообщалось, что сборная Украины по биатлону назвала состав на мужскую эстафету в Эстерсунде.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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