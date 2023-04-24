Украина проведет спарринг с европейской топ-сборной перед июньскими матчами отбора на Евро-2024

Сборная Украины проведет контрольный матч против Германии. Встреча намечена на 12 июня 2023 года.

Товарищеский матч с украинской командой Немецкий футбольный союз анонсировал у себя в соцсетях.

Местом проведения поединка между сборными Германии и Украины станет Бремен. Это будет 1000-й матч в истории немецкой сборной.

Спарринг будет благотворительным. Собранные средства Немецкий футбольный союз планирует передать в поддержку украинцев, которые пострадали от российской военной агрессии.

Для "сине-желтых" спарринг с немцами станет репетицией перед матчами отбора на Евро-2024 с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня).

На старте отбора к Евро-2024 подопечные Руслана Ротаня 26 марта проиграли Англии на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборе на Евро-2024 являются Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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