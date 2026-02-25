Украина рекордным составом выступит на Паралимпиаде-2026: кто вошел в заявку

Сборная Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Сборная Украины сформировала окончательную заявку на зимние Паралимпийские игры-2026.

Состав сообщили эксклюзивно для Суспільне Спорт в Национальном паралимпийском комитете.

Украину на Паралимпиаде-2026 будут представлять 35 спортсменов — 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов.

Соревноваться будут украинцы в четырех видах спорта: парабиатлоне, паралижных гонках, парагорнолыжном спорте и парасноубординге.

25 лицензий — рекордный показатель в истории Украины на зимних Паралимпийских играх. До сих пор самое большое представительство "сине-желтые" имели на Паралимпиаде-2014, когда страну представляли 23 атлета в трех видах спорта.

Состав сборной Украины на зимнюю Паралимпиаду-2026

Паралижные гонки и парабиатлон (с поражениями опорно-двигательного аппарата): Григорий Вовчинский, Дмитрий Середа, Сергей Романюк, Серафим Драгун, Александр Алексик, Павел Баль, Василий Кравчук, Тарас Радь, Григорий Шимко, Ирина Буй, Людмила Ляшенко, Александра Кононова, Богдана Конашук

Паралижные гонки и парабиатлон (с нарушениями зрения): Александр Казик, Анатолий Ковалевский, Ярослав Решетинский, Дмитрий Суярко, Максим Мурашковский, Игорь Кравчук; Романа Любашева, Илона Казик, Оксана Шишкова, Александра Даниленко; спортсмены-лидеры: Сергей Кучерявый, Дмитрий Драгун, Артем Казарян, Александр Мукшин, Александр Никонович, Андрей Доценко, Виталий Труш, Никита Стахурский, Дарья Ковалева, Анастасия Шабалдина

Парагорнолыжный спорт: Максим Гелюта

Парасноубординг: Владислав Хильченко

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр-2026 из-за присутствия там российских и белорусских спортсменов под своими флагами. В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 наша сборная не будет пропускать.

Напомним, Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

К бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 уже присоединились шесть стран: Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Эстония и Нидерланды. Также торжественное мероприятие будут бойкотировать спортивный комиссар ЕС Гленн Микаллеф и ряд европейских чиновников из разных стран.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.