Украина — Россия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Чемпионата Европы-2022 по футзалу

Украина — Россия: где смотреть и ставки букмекеров на полуфинал Чемпионата Европы-2022 по футзалу

"Сине-желтые" в Амстердаме сразится за путевку в решающий поединок континентального первенства.

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины по футзалу проведет матч 1/2 финала Чемпионата Европы-2022, который проходит в Нидерландах. Соперником подопечных Александра Косенко будет команда России.

Отметим, что украинцы вышли в плей-офф континентального первенства, заняв второе место в группе А. "Сине-желтые" в стартовом матче проиграли Нидерландам (2:3), а затем разгромили Сербию (6:1) и уступили действующим чемпионам Европы и миру. португальцам (0:1).

Пробиться в 1/4 финала украинцам помогла победа сборной Сербии над Нидерландами (3:2) в параллельном поединке заключительного тура. В итоговой таблице квартета А Украина, Нидерланды и Сербия набрали по три очка, но у "сине-желтых" оказалась лучшая разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах.

В четвертьфинале соревнований сборная Украины обыграла Казахстан со счетом 5:3.

Что касается России, то они выиграли все три встречи на групповой стадии: обыграли Словакию (7:1), Хорватию (4:0) и Польшу (5:1). Заняв первое место в квартете, они вышли в четвертьфинал, где не без проблем одолели сборную Грузии (3:1).

Где смотреть матч Украина – Россия

На территории Украины игру в прямой трансляции покажет телеканал UA: Перший. Также поединок можно будет посмотреть онлайн на сайте Суспільне Спорт. Начало встречи в Амстердаме – в 18:00 по киевскому времени.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Россия

Букмекерские конторы в будущем противостоянии отдают предпочтение россиянам. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1,37. Ничья – 7,00. Успех подопечных Александра Косенко – 3,88.

Проход сборной России в финал футзального Евро оценен в 71%. Выход украинской команды в следующую стадию – 29%.

Добавим, что за всю историю выступлений на Евро Украина только раз не вышла на главный турнир, а наивысшего результата достигла в 2001 и 2003 годах (второе место). А вот последние пять Чемпионатов Европы "сине-желтые" заканчивали на стадии четвертьфинала.

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