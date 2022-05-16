Украина с безумным отрывом выиграла медальный зачет Дефлимпиады, завоевав рекордное количество наград

Украинская сборная триумфально завершила свое выступление на Дефлимпиаде-2021 - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха, которые состоялись в бразильском Кашиас-ду-Сул.
В последний соревновательный день наша футбольная сборная во второй раз в истории завоевала "золото" Дефлимпиады. Это стало жирной точкой победоносного выступления украинских дефлимпийцев в Бразилии.
Всего на соревнованиях, перенесенных на 2022 год из-за пандемии коронавируса, наша дефлимпийская сборная выиграла 138 медалей (62 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых).
Это рекордный результат Украины в истории выступлений на Дефлимпиадах - как по количеству "золота", так и по общему количеству медалей.
Украинская сборная с огромным отрывом триуфировала в медальном зачете Дефлимпиады. "Сине-желтые" опередили ближайших преследователей из США на 42 золотые награды и 83 медали в целом.
Итоговый медальный зачет Дефлимпиады-2021: топ-10
1. Украина - 62+38+38 (138)
2. США - 20+11+24 (55)
3. Иран - 14+12+14 (40)
4. Япония - 12+8+10 (30)
5. Южная Корея - 11+18+14 (43)
6. Польша - 8+22+12 (42)
7. Турция - 8+19+19 (45)
8. Франция - 8+3+5 (16)
9. Индия - 8+1+8 (17)
10. Германия - 5+8+6 (19)
Напомним, что украинские паралимпийцы в шестой раз в истории выиграли чемпионат мира по футболу.
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