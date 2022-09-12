Украина с четырьмя наградами финишировала в топ-5 медального зачета на Кубке Европы по дзюдо

В итальянском муниципалитете Риччоне завершился этап открытого Кубка Европы по дзюдо, на котором украинцы завоевали четыре награды.

В активе украинских дзюдоистов одно "золото" и три "бронзы".

В первый соревновательный день Дильшот Халматов (весовая категория 60 кг) и Артем Хомула (до 73 кг) завоевали бронзовые награды.

Еще одну бронзовую медаль в копилку нашей команды положил Станислав Гунченко (до 90 кг).

Единственное "золото" для Украины на турнире в Италии завоевал Яков Хаммо (более 100 кг). Украинец выиграл четыре схватки подряд, в том числе в финале одолел итальянца Лоренцо Агро Силвайна.

Отметим, что такой результат позволил украинцам занять пятое место в итоговом медальном зачете, который выиграла команда Франции.

Медальный зачет European Open в Риччоне (топ-10)

1. Франция - 4 "золота" + 2 "серебра" + 6 "бронз" (12)

2. Испания - 2+1+1 (4)

3. Азербайджан - 1+3+2 (6)

4. Германия - 1+2+4 (7)

5. Украина - 1+0+3 (4)

6. Нидерланды - 1+0+2 (3)

7. Израиль - 1+0+1 (2)

7. Турция - 1+0+1 (2)

7. Великобритания — 1+0+1 (2)

7. Бразилия - 1+0+1 (2)

Ранее сообщалось, что Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира-2022 по греко-римской борьбе.

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