Украина с мировым рекордом завоевала 11-ю золотую медаль на Паралимпиаде-2024

Андрей Трусов завоевал свою четвертую награду на Играх в Париже и первую золотую.

Украина завоевала одиннадцатую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на 50-метровке вольным стилем (класс S7).

В финальном заплыве украинец преодолел дистанцию с мировым рекордом – 26,38 секунды.

Это четвертая медаль Трусова на Паралимпиаде в Париже и первая золотая. Ранее он завоевал три серебряные награды: на 200-метровке комплексным стилем, на 400-метровке вольным стилем и 100-метровке на спине.

Еще два украинца, которые вместе с Трусовым соревновались в финале, Юрий Шенгур (28,07 секунды) и Евгений Богодайко (28,53 секунды) финишировали на четвертом и шестом местах соответственно.

В настоящее время в копилке украинской сборной уже 50 медалей на Паралимпиаде-2024: 11 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовая.

Украина занимает восьмое место в медальном зачете и идет пятой по количеству выигранных наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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