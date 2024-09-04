Украина с мировым рекордом завоевала 13-е "золото" на Паралимпийских играх-2024

Украина завоевала тринадцатую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Анастасия Москаленко стала лучшей в толкании ядра (класс F32).

В финале она установила новый мировой рекорд – 8 метров. В борьбе за "золото" украинка на 11 сантиметров обошла действующую чемпионку мира Ванну-Гелену Брито Оливейру из Бразилии.

Таким образом, Анастасия защитила звание паралимпийской чемпионки в толкании ядра. На Играх в Токио-2020 она триумфовала с паралимпийским рекордом в 7,61 метра.

Теперь в активе украинской сборной на Паралимпиаде в Париже уже 52 медали: 13 золотых, 18 серебряных и 21 бронзовая.

Украина поднялась на седьмое место в медальном зачете и идет пятой по количеству выигранных наград.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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