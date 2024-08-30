Украина с рекордом завоевала первое "золото" на Паралимпиаде-2024

Александр Комаров выборол свою вторую награду на Играх в Париже.

Пловец Александр Комаров принес Украине первую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Он стал победителем заплыва на дистанции 100 м вольным стилем (класс S5). В финале украинец побил паралимпийский рекорд, финишировав с результатом 1:07,77 минуты.

Для Комарова это вторая награда на Играх в Париже. В первый соревновательный день Александр стал бронзовым призером на 200-метровке вольным стилем (класс S5),

В общей сложности Комаров завоевал четыре медали на Паралимпиадах. В Рио-де-Жанейро-2016 он выиграл "золото" в эстафете 4х100 м вольным стилем и личную "бронзу" на 100-метровке вольным стилем.

Сейчас в копилке сборной Украины уже семь медалей на Паралимпиаде-2024: одна золотая, четыре серебряные и две бронзовые.

Кроме Комарова, во второй соревновательный день, 30 августа, медали среди украинцев уже выиграли Владислав Белый ("серебро" в метании копья в классе F38) и Ирина Пойда ("серебро" в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5).

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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