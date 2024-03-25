"Украина – щит для всей Европы": Зинченко перед матчем с Исландией сделал заявление о войне против РФ

Александр в очередной раз призвал международное сообщество поддерживать украинцев в борьбе с агрессором.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от финального матча плей-офф отбора к Евро-2024 с командой Исландии.

Футболист лондонского "Арсенала" рассказал о подготовке "сине-желтых" к решающему поединку за выход на континентальное первенство, а также поднял тему войны в Украине, в очередной раз призвав мир помогать остановить российскую агрессию.

"Подготовка идет хорошо, увидим, что мы сможем продемонстрировать на футбольном поле, потому что практика – это одно, а игра – другое. Нам нужно подтвердить свой статус, потому что я считаю, что у нас очень хорошая команда, хорошие игроки. Мы должны показать свою лучшую игру.

Во время подготовки мы больше сконцентрированы на своей игре. Да, мы разбирали сборную Исландии, видели ее сильные и слабые стороны. Увидим, чем все кончится. Исландцы любят играть в четыре защитника, любят действовать на контратаках. Есть игроки, на которых нужно обратить внимание. Но прежде всего нужно отталкиваться от своей игры, а там дальше посмотрим.

Я считаю, что с нашей поддержкой на трибунах нам все по силам. Нам сказали, что будет полный стадион, это очень приятно. Поддержка наших болельщиков всегда помогает.

Конечно, нужно каждый день говорить, что Украина нуждается в мировой поддержке, об этом надо кричать. Надо напоминать людям, потому что, возможно, некоторые забывают об этом. Как я уже раньше говорил, Украина сегодня – щит для всей Европы. Потому что сегодня война в нашей стране, а завтра может быть уже в вашей стране. Поэтому нужно поддерживать друг друга. Добро всегда побеждает зло", – приводит слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Матч Украина – Исландия состоится во вторник, 26 марта, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав" в польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Исландия доступна на нашем сайте.

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Победитель матча Украина – Исландия получит путевку на финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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