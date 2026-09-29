Украина — Северная Ирландия: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги наций

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

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В пятницу, 2 октября, сборная Украины по футболу сразится против команды Северной Ирландии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка.

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Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).

Где смотреть матч Украина — Северная Ирландия

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.

Прогноз букмекеров на матч Украина — Северная Ирландия

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом грядущего матча. На победу подопечных Андреа Мальдера можно поставить с коэффициентом 2,02. Ничья — 3,28. Выигрыш Северной Ирландии — 3,96.

После поединка с североирландцами сборную Украины во время текущей международной паузы ждет еще один матч Лиги наций: 5 октября наша команда в Трнаве проведет номинально домашнюю встречу против Венгрии.

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Заключительные матчи группового раунда Лиги наций украинцы сыграют во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.

Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал ничью с Грузией в Лиге наций.

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Также мы рассказывали, что назван лучший игрок сборной Украины в матче Лиги наций против Грузии.

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