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Украина — Северная Ирландия: где смотреть и прогноз букмекеров на матч Лиги наций
Команда Андреа Мальдеры проведет третий матч в новом розыгрыше Лиги наций.
В пятницу, 2 октября, сборная Украины по футболу сразится против команды Северной Ирландии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка.
Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).
Где смотреть матч Украина — Северная Ирландия
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Прогноз букмекеров на матч Украина — Северная Ирландия
Букмекеры считают сборную Украины фаворитом грядущего матча. На победу подопечных Андреа Мальдера можно поставить с коэффициентом 2,02. Ничья — 3,28. Выигрыш Северной Ирландии — 3,96.
После поединка с североирландцами сборную Украины во время текущей международной паузы ждет еще один матч Лиги наций: 5 октября наша команда в Трнаве проведет номинально домашнюю встречу против Венгрии.
Заключительные матчи группового раунда Лиги наций украинцы сыграют во время следующей международной паузы: 14 ноября — на выезде против Северной Ирландии и 17 ноября — номинально дома против Грузии.
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Стыковые матчи за повышение / понижение в дивизионах состоятся в марте 2027 года.
Ранее сообщалось, что Мальдера прокомментировал ничью с Грузией в Лиге наций.
Также мы рассказывали, что назван лучший игрок сборной Украины в матче Лиги наций против Грузии.