Украина - Северная Ирландия: где смотреть и ставки букмекеров на товарищеский матч

Поединок запланирован 3 июня в Днепре.
3 июня сборная Украины проведет второй из трех контрольных поединков в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко примут национальную команду Северной Ирландии.
Смотрите также: календарь и результаты матчей финального турнира Евро-2020
Товарищеская встреча состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Начало игры - в 21:45.
Где смотреть матч Украина - Северная Ирландия
В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы "Украина" и "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Бахрейн.
Прогнозы букмекеров на матч Украина - Северная Ирландия
Безоговорочным фаворитом поединка является команда Шевченко. На победу нашей сборной можно поставить с коэффициентом 1.65. Ничья - 3.58. Победа команды гостей - 6.15.
После игры с Северной Ирландией украинская сборная проведет еще один контрольный матч перед тем, как отправиться на Чемпионат Европы: против Кипра в Харькове (7 июня).
Ранее "желто-синие" в концовке ушли от поражения в игре с Бахрейном.
Смотрите также: Евро 2020 таблицы и группы финального турнира
- Финальный турнир Евро-2020 должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, но из-за пандемии коронавируса был отложен на год.
- Новые даты проведения турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года.
- Из-за неготовности пустить на трибуны болельщиков УЕФА сократил количество городов-хозяев Евро-2020 с 12 до 11: Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин, распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
Сборная Украины на предстоящем Чемпионате Европы сыграет против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии. Поединки запланированы в Амстердаме и Бухаресте.