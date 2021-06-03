Украина - Северная Ирландия - 1:0 Онлайн-трансляция товарищеского матча

Команда Андрея Шевченко продолжает подготовку к Чемпионату Европы.

3 июня сборная Украины проведет второй из трех контрольных поединков во время подготовки к финальному турниру Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко примут команду Северной Ирландии.

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Поединок состоится в Днепре на стадионе "Днепр-Арена". Начало игры - в 21:45. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию встречи.

После игры с Северной Ирландией украинская сборная проведет еще один контрольный матч перед тем, как отправится на Чемпионат Европы: против Кипра в Харькове (7 июня).

ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ Четверг, 3 июня / 21:45

Днепр. "Днепр-Арена" 1 - 0 ТВ-трансляция - ТРК "Украина", "Футбол 1"

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