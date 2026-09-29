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Украина — Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Следите на нашем сайте за ходом поединка третьего тура Лиги наций-2026/27 между сборными Украины и Северной Ирландии.
В пятницу, 2 октября, сборная Украины по футболу сыграет против команды Северной Ирландии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.
Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.
Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).
Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:
первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);
второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;
третье место — сохранит прописку в Лиге В;
четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.
Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Украина — Северная Ирландия на Youtube-канале FootballHub.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.