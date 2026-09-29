Украина — Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 2 октября, сборная Украины по футболу сыграет против команды Северной Ирландии в матче третьего тура группового этапа Лиги наций-2026/27.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве (Словакия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Реклама

Украина и Северная Ирландия после двух стартовых туров Лиги наций делят первое место в группе 2 дивизиона B, набрав по четыре очка. Венгрия и Грузия имеют в своем активе по одному баллу.

Реклама

Украинцы обыграли венгров (1:0) и сыграли вничью с Грузией (0:0), а североирландцы оказались сильнее грузин (1:0) и поделили очки с Венгрией (0:0).

Участник группового турнира в Лиге В, где выступает Украина, если займет:

первое место — напрямую поднимется в Лигу А (элитный дивизион);

второе место — сыграет стыковые матчи за право выступать в элите против команды Лиги А;

третье место — сохранит прописку в Лиге В;

четвертое место — сыграет стыковые матчи за право остаться в Лиге В против команды Лиги С.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Украина — Северная Ирландия на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Северная Ирландия.

Реклама

Новости партнеров