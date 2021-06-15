Украина - Северная Македония: где смотреть и ставки букмекеров на матч Евро-2020

17 июня "сине-желтые" проведут второй поединок на турнире.

В четверг, 17 июня, сборная Украины сыграет второй матч Чемпионата Европы по футболу-2020 (Евро-2020). Подопечные Андрея Шевченко встретятся с национальной командой Северной Македонии.

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Матч состоится на Национальном стадионе в Бухаресте. Начало встречи - в 16:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт рассказывать обо всех главных событиях вокруг поединка и проведет онлайн-трансляцию игры.

Где смотреть матч Украина - Северная Македония

В прямом эфире поединок будут транслировать телеканалы ТРК "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2".

Прогнозы букмекеров на матч Украина - Северная Македония

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают команду Андрея Шевченко. на победу украинской сборной можно поставить с коэффициентом 1.65. Ничья - 3.95. Победа команды Северной Македонии - 5.90.

Сборная Украины начала Чемпионат Европы поражением от команды Нидерландов (2:3) в Амстердаме. В другом матче 1-го тура группы C Австрия обыграла Северную Македонию (3:1).

(2:3) в Амстердаме. В другом матче 1-го тура группы C (3:1). Завершит групповой этап команда Шевченко в понедельник, 21 июня, поединком с австрийцами, который состоится в Бухаресте.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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