Украина – Северная Македония: где смотреть и ставки букмекеров на матч отбора Евро-2024

"Сине-желтые" продолжают бороться за выход на континентальное первенство по футболу.

В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет против команды Северной Македонии в матче 7-го тура отбора на Евро-2024.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе "Epet Arena" в Праге. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

В другом матче седьмого тура группы С сборная Италии примет команду Мальты (14 октября, 21:45).

Где смотреть матч Украина – Северная Македония

Трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов. В Интернете поединок покажет только медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина – Северная Македония

Букмекеры считают фаворитом грядущего поединка сборную Украины. На победу команды Сергея Реброва принимаются ставки с коэффициентом 1,63. Ничья – 4,05. Выигрыш македонцев – 6,00.

Украина – Северная Македония: турнирное положение перед матчем

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Таблица группы С (после шести туров)

Таблица группы С (после шести туров) / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

К слову, после матча с македонцами подопечные Реброва 17 октября на выезде встретятся с Мальтой в рамках 8-го тура отбора Евро-2024. В этот же день очный матч восьмого тура в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии.

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