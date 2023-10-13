Украина – Северная Македония: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024

В субботу, 14 октября, сборная Украины сыграет против команды Северной Македонии в матче 7-го тура отбора на Евро-2024.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится на стадионе "Epet Arena" в Праге. Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени.

Для подопечных Сергея Реброва это шестой матч в квалификации на континентальное первенство. Ранее "сине-желтые" проиграли Англии (0:2) в Лондоне, победили Северную Македонию (3:2) в Скопье, обыграли Мальту (1:0) в словацкой Трнаве, добыли ничью против Англии (1:1) в Вроцлаве и уступили Италии (1:2) в Милане.

По итогам шести туров сборная Украины с 7 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Все, кроме итальянцев, провели по пять матчей, "Скуадра Адзурра" – четыре.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция поединка между сборными Украины и Северной Македонии.