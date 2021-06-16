Украина - Северная Македония: Шевченко прояснил ситуацию с Цыганковым и расхвалил соперников

Наставник "сине-желтых" - о втором матче команды на Евро-2020.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию накануне матча 2-го тура Чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии.

Наставник "сине-желтых" отметил важность предстоящего поединка и выразил надежду, что его подопечным удалось сделать выводы из проигранного матча против Нидерландов, что позволит избежать ошибок в следующих играх.

"Я говорил с ребятами. Прежде всего, очень важно зарядиться положительными эмоциями. Очень приятно, что несмотря на тяжелую ситуацию, в Амстердаме мы увидели наших зрителей, часть болельщиков все же приехала поддержать команду. Надеемся, что в Бухаресте будет их гораздо больше, нам очень важна поддержка болельщиков. Думаю, ребята понимали, что будет непростой матч.

Еще раз скажу, что они сыграли с нидерландцами очень приличную и хорошую игру. Был открытый футбол, который, думаю, многим очень понравился, но мы допустили ряд ошибок, поэтому при счете 2:2 упустили ничью. Надеемся, в будущем мы с этого выделим наши ошибки и больше их допускать не будем.

Будем готовиться к серьезному матчу. Вторая игра будет для нас одной из важнейших, поэтому есть определенный стимул - прежде всего, мы играем на Евро, и дополнительно нужно понимать важность", - сказал Шевченко.

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Также наставник главной команды страны рассказал о кадровой ситуации в команде. Полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков не успеет восстановиться от травмы, полученной в дебюте встречи с Нидерландами. А вот вингер "Динамо" Виктор Цыганков уже тренируется в общей группе и готовится к поединку с Северной Македонией.

"Готовы ли Зубков и Цыганков? Зубков - однозначно нет. Он сделал МРТ, у него есть отек. Будем пытаться восстановить его быстрее. Думаю, говорить о каких-то определенных датах и форсировать сейчас нет смысла. Как только он будет готов, мы сообщим.

Что касается Цыганкова, то он тренируется с командой уже несколько дней, и его ничего не беспокоит. Надеюсь, что на следующей тренировке все будет хорошо и он будет готов, как и все остальные игроки, к матчу с Северной Македонией. Такой игрок, как Виктор, - это однозначно усиление для команды. Но он много пропустил, поэтому будет он играть со старта или на замене, я буду решать перед игрой", - отметил Шевченко.

Кроме того, главный тренер украинской сборной отдал должное соперникам и заявил, что его подопечные должны быть готовы к контратакам македонцев.

"Северная Македония - это команда, которая заслуживает уважения, у нее есть характер. Они играют в своем стиле по схеме 5-3-2. Команда неплохо выходит в контратаки. В последние годы у них было несколько хороших игр, где они обыграли топ -команды. Мы должны быть внимательными, особенно на их контратаках", - сказал Шевченко.

Матч Украина - Северная Македония состоится в четверг, 17 июня, на Национальном стадионе в Бухаресте. Начало поединка - в 16:00. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, как сборная Украины готовится ко второму матчу Евро-2020.

В первом туре украинская команда потерпела поражение от Нидерландов (2:3) , а Северная Македония уступила Австрии (1:3) .

, а Северная Македония . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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