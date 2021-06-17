Украина - Северная Македония: слова Шевченко после тяжелой победы "сине-желтых" на Евро-2020

Наставник подвел итоги дебютной победы подопечных на турнире.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу в матче 2-го тура группы C Евро-2020 над командой Северной Македонии (2:1).

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"В первую очередь хочу поздравить болельщиков с первой победой на этом турнире. Спасибо за поддержку и всем, кто приехал на стадион и кто болел в Киеве.

В раздевалке нам еще позвонил президент Владимир Зеленский - поздравил команду с победой. Очень приятно, что вся Украина болеет за нас.

Такая эмоциональная игра получилась. Хотелось, чтобы она быстрее закончилась. В принципе, команда провела два хороших тайма, где-то была нервозность, у нас было достаточно моментов, чтобы закрыть игру. Когда не забиваем моменты, пенальти... Ребята где-то потеряли уверенность, но довели матч до конца очень уверенно", - сказал Шевченко.

Украина набрала первые 3 очка и занимает 3-е место в своей группе. Австрия (3 балла и матч в запасе) лидирует, Нидерланды (3 и матч в запасе) - вторые, Северная Македония (0) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Как сообщал ТСН Проспорт, ранее победу прокомментировал капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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