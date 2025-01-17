Украина – шестая: результаты мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Рупольдинге

На экваторе гонки украинцы занимали вторую позицию.
В пятницу, 17 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2024/25 в немецком Рупольдинге продолжился мужской эстафетой.
Украину в ней представляли Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк. "Сине-желтые" финишировали на шестом месте.
На первом этапе Пидручный использовал по одному дополнительному патрону на стрельбе лежа и стоя и показал отличную скорость, благодаря чему передал эстафету четвертым с отставанием всего 7,7 секунды от лидера.
На втором этапе Мандзын также по одному разу промахнулся на каждом из огневых рубежей и поднял сборную Украины на второе место, передав эстафету с отставанием 24,1 секунды от лидера.
На третьем этапе Дудченко использовал один дополнительный патрон на стрельбе лежа, покинув огневой рубеж на второй позиции. На стойке Антон допустил два промаха и опустился на третье место, а эстафету передал уже четвертым, проигрывая лидеру 54,1 секунды.
На заключительном этапе Лесюк чисто стрелял лежа и был после первого огневого рубежа пятым. Несмотря на идеальную стрельбу стоя, Тарас опустился на шестую позицию, на которой и завершил гонку, уступив победителю 1 минуту 19 секунд.
Выиграла эстафету команда Франции. Второй финишировала Швеция, а замкнула призовую тройку Германия.
Кубок мира по биатлону-2024/25: результаты мужской эстафеты в Рупольдинге
1. Франция (0+6) 1:08:45.4
2. Швеция (0+10)+38.4
3. Германия (0+14) +58.8
4. Норвегия (3+10) +1:05.9
5. Словения (0+6) +1:13.8
6. Украина (0+7) +1:19.0
Этап в Рупольдинге продолжится в субботу, 18 января, женской эстафетой, которая начнется в 15:20 по киевскому времени.
Завершится текущий этап Кубка мира по биатлону в воскресенье, 19 января, мужским и женским масс-стартами.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале "Суспільне Спорт," а также на местных телеканалах "Суспільного".
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале "Суспільне Київ". А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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