Украина - Шотландия: где смотреть решающий матч Лиги наций и прогнозы букмекеров

Во вторник, 27 сентября, сборная Украины будет принимать команду Шотландии в рамках заключительного тура Лиги наций сезона-2022/23.

Во вторник, 27 сентября , сборная Украины сыграет с Шотландией в поединке последнего, 6-го тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23.

"Сине-желтые" попытаются взять реванш у шотландцев за разгромное поражение на "Хэмпден Парк" в перенесенном поединке 1-го тура Лиги наций, который завершился со счетом 3:0 в пользу "Тартановой армии".

Решающий для обеих сборных матч состоится в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Начало - в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина - Шотландия

На территории Украины поединок в прямом эфире в рамках информационного марафона "Единые новости" покажут телеканалы ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспільне", транслируемые в сетях кабельных операторов, на ОТТ-платформах и в сети цифрового телевидения Т2.

Абоненты, пользующиеся спутниковым телевидением, не смогут посмотреть этот матч на названных каналах. Кроме того, поединок будет доступен для просмотра на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Также онлайн-трансляция игры Украина - Шотландия будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Украина - Шотландия

По мнению букмекеров, незначительным фаворитом предстоящей встречи является украинская сборная. На победу подопечных Александра Петракова можно поставить с коэффициентом 2,50. Ничья - 3,45. Победа шотландцев оценивается коэффициентом 3,15.

После пяти туров сборная Украины с 10 очками располагается на второй позиции в своем квартете Лиги B. Лидирует с 12 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

Только победа в этом поединке позволит нашей сборной выиграть группу и выйти в элитный Дивизион А, чтобы провести там следующий сезон Лиги наций.

Напомним, в предпоследнем туре Лиги наций сборная Украины в Ереване разбила Армению (0:5), а Шотландия на домашнем стадионе в Глазго обыграла Ирландию (2:1).

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