Украина – Шотландия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Текстовый репортаж поединка 6-го тура групповой стадии Лиги наций сезона 2022/23 между сборными Украины и Шотландии.

Во вторник, 27 сентября , сборная Украины сыграет с Шотландией в поединке последнего, 6-го тура групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23.

Решающий для обеих сборных матч состоится в Кракове на стадионе "Краковия" имени Юзефа Пилсудского. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

После пяти туров сборная Украины с 10 очками располагается на второй позиции в своем квартете Лиги B. Лидирует с 12 баллами Шотландия. Третью и четвертую строчку занимают Ирландия (4) и Армения (3).

Победитель группы 1 Лиги B, где выступает сборная Украины, получит право провести следующий сезон Лиги наций в элитной Лиге А. Команда, которая займет последнее место в квартете, опустится в Лигу C.

Только победа в этом поединке позволит нашей сборной выиграть группу и выйти в элитный Дивизион А, чтобы провести там следующий сезон Лиги наций.