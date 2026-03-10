Украина — Швеция: букмекеры сделали прогноз на полуфинал плей-офф отбора к ЧМ-2026

Украина — Швеция / © Associated Press

В четверг, 26 марта, сборная Украины встретится с командой Швеции в полуфинале плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 года.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для нашей сборной поединок состоится в испанском городе Валенсия на "Эстадио Сьютат де Валенсия". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Швеция.

Прогноз букмекеров на матч Украина — Швеция

Незначительным фаворитом грядущего матча букмекеры считают шведскую сборную. На ее победу в основное время принимаются ставки с коэффициентом 2,42. Ничья — 3,50. Выигрыш украинцев — 2,75.

На выход команды Сергея Реброва в финал плей-офф можно поставить с коэффициентом 1,95. Итоговый успех Швеции — 1,74.

В случае победы над шведами команда Сергея Реброва в финале плей-офф за выход на мировое первенство 31 марта сразится с триумфатором пары Польша — Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.