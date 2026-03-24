Украина — Швеция: онлайн-трансляция полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026

Победитель этого матча разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Украина — Швеция / © Associated Press

В четверг, 26 марта, сборная Украины сыграет против команды Швеции в полуфинале плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Номинально домашний для украинской сборной поединок из-за войны с российскими оккупантами состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого матча выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Украина — Швеция на Youtube-канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Швеция.

