- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина — Швеция: онлайн-трансляция полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2026
Победитель этого матча разыграет путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.
В четверг, 26 марта, сборная Украины сыграет против команды Швеции в полуфинале плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Номинально домашний для украинской сборной поединок из-за войны с российскими оккупантами состоится на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Победитель этого матча выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.
Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка Украина — Швеция на Youtube-канале FootballHub.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Швеция.