Украина — Швеция: стало известно, кто будет судить полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026
Поединок состоится 26 марта на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанской Валенсии.
УЕФА назначил судей на полуфинальный матч плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 между сборными Украины и Швеции.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок обслужит бригада арбитров из Португалии.
Главным судьей выступит Жоау Пинейру. На линиях ему помогут Бруну Жезуш и Лусиану Майя.
Обязанности четвертого рефери будет выполнять бельгиец Эрик Ламбрехтс, а за работу системы VAR будут отвечать португальцы Тьягу Мартинш и Андре Нарсису.
Матч Украина — Швеция состоится в четверг, 26 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина — Швеция.
Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.
Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Ранее сообщалось, что Ребров объявил состав сборной Украины на плей-офф отбора к ЧМ-2026.