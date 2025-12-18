Украина сняла запрет на участие в соревнованиях с представителями РФ и Беларуси: что известно

Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады-2024 / © Associated Press

Реклама

Украина на уровне Министерства молодежи и спорта сняла запрет на участие в соревнованиях с представителями РФ и Беларуси, которые присутствуют там под национальной символикой.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный подтвердил, что соответствующие изменения в текст приказа уже внесены.

Реклама

"Это не значит, что мы будем ездить везде, где только будут присутствовать россияне. Но мы не можем самоисключиться из международной спортивной адженды. Соответствующие изменения в приказ Министерства молодежи и спорта уже внесены. Запрет на участие в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы с собственной символикой, сохраняется, но есть исключения. Сейчас формируется специальная комиссия, которая будет рассматривать целесообразность участия украинских спортсменов в соревнованиях", – отметил Бидный.

В Минмолодеспорта сообщили, что состав комиссии еще формируется, однако в нее будут входить представители НОК и НПК Украины, а также Спортивного комитета Украины, представители органов сектора безопасности и обороны. Комиссия разрабатывает свой регламент работы, четкие критерии, а также будет определять по каждому конкретному соревнованию, целесообразно ли там участвовать.

Новосозданная комиссия, как отметили в Минмолодежспорта, будет выносить рекомендацию относительно командировки команды на международные соревнования, учитывая условия безопасности (например, возможности защиты спортсменов от пропаганды).

Оценка комиссии будет учитывать потенциальные риски и перспективы, а также возможности для топ-результатов украинских спортсменов. В том числе будет учитываться статус соревнований (например, отборочные турниры к Олимпийским играм или соревнования, влияющие на рейтинг атлетов в международных федерациях), а также возможность демонстрации украинской позиции на полномасштабное вторжение России.