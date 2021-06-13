"Украина стала Россией": польский телеканал сконфузился с флагами во время трансляции Евро-2020

Перепутан был весь игровой день.

Польский телеканал TVP Sport сконфузился с флагами в трансляции при составлении списка третьего игрового дня Чемпионата Европы-2020.

Так, на экране было показано расписание игр, которые должны состояться в воскресенье, 13 июня. Список пар, которые встретятся в этот день, не вызвал никаких вопросов. Чего совершенно нельзя сказать о флагах.

Отметим, Украина вдруг получила флаг России, а Нидерланды "одолжили" флаг Бельгии. Аналогичная ситуация с парами Австрия (флаг Дании) — Северная Македония (флаг Финляндии) и Англия (флаг Уэльса) — Хорватия (флаг Швейцарии).

Таким образом, все эти команды получили флаги пар, которые играли по аналогичному временному слоту в субботу, 12 июня.

Матч Нидерланды — Украина начнется в 22:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. До этого можно наблюдать за тем, что происходит вокруг первого поединка команды Андрея Шевченко на этом турнире.

Сборная Украины проведет также матчи 17 (против Северной Македонии) и 21 июня (против Австрии).

Нидерланды - Украина: главное о стартовом матче Евро-2020 для команды Шевченко

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