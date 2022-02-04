Украина стартовала на Олимпиаде-2022: как завершились первые соревнования с участием наших спортсменов

Украина стартовала на Олимпиаде-2022: как завершились первые соревнования с участием наших спортсменов

Для украинцев зимние Игры начались командным турниром по фигурному катанию.

В пятницу, 4 февраля, первые украинские спортсмены выступили на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

"Сине-желтые" приняли участие в командном турнире по фигурному катанию, первая часть которого состоялась еще до официальной церемонии открытия Олимпиады.

К сожалению, украинская команда вынуждена была соревноваться в неполном составе, поскольку накануне фигурист Иван Шмуратко сдал положительный тест на COVID-19.

Первыми выступившими на Играх украинцами стал дуэт Максим Никитин и Александра Назарова. В танцах на льду они заработали для Украины 2 балла, показав 9-й результат.

Добавим, что Никитин не отказался от общения с российскими журналистами. Более того, 27-летний харьковчанин говорил со СМИ на русском языке.

"Мы же свободные люди. Каждый - в свободной стране... Я надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. Пандемия имела много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут обычный диалог. Адекватные вопросы - адекватные ответы", - цитирует Никитина Telegram-канал "Матч ТВ".

Спортивная пара Артем Даренский - София Голиченко в своем виде программы также стали 9-ми и положили еще два балла в украинскую копилку.

Таким образом, по результатам трех видов короткой программы Украина с четырьмя очками в своем активе идет на девятом месте. Наша команда досрочно потеряла шансы попасть в топ-5 и продолжить соревнования в произвольной программе.

Еще одна украинка Анастасия Шаботова выступит в одиночном женском фигурном катании.

Отметим, что вторая часть командного турнира по фигурному катанию состоится в воскресенье, 6 февраля.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4-го по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Торжественное открытие Игр-2022 начнется 4 февраля в 13:55 по киевскому времени. ТСН Проспорт приглашает следить за церемонией в онлайн-трансляции .

. В Пекин защищать честь Украины отправились 45 спортсменов, выступающих в 12 дисциплинах.

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