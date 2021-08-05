"Украина — страна сильных каратистов!": Зеленский поблагодарил спортсменку Терлюгу за историческое "серебро" на Олимпиаде

Для Украины это первая олимпийская награда по карате.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинку-каратистку Анжелику Терлюгу, завоевавшая серебряную медаль на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Сообщение-приветствие глава государства оставил на своей странице в Twitter.

"Украина — страна сильных каратистов! Это на играх в Токио доказала наша удивительная Анжелика Терлюга, которая завоевала "серебро" в кумитэ до 55 кг. Это первая олимпийская медаль по карате как для Украины, так и для Олимпиады, где этот вид спорта представлен впервые Благодарю, Анжелика!", — написал Зеленский.

Украина — страна сильных каратистов! Это на играх @ Tokyo2020 доказала наша удивительная Анжелика Терлюга, которая получила «серебро» в кумитэ до 55 кг. Это первая олимпийская медаль по каратэ как для, так и для # Олимпиады, где этот вид спорта представлен впервые! Спасибо, Анжелика! pic.twitter.com/eYbuQbBOOA — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 5, 2021

Напомним, 29-летняя украинка, выступающая в весовой категории до 55 кг, в финальной схватке уступила Ивет Горановой (Болгария) — 1:5.

Отметим, что в Токио карате дебютировало в программе Олимпийских игр. Однако на Олимпиаде в Париже-2024 этот вид спорта представлен не будет.

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 12 медалей — одна золотая, две серебряные и 9 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 5 августа в нашей онлайн-трансляции.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку