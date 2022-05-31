"Украина - страна свободы": Зинченко расплакался на пресс-конференции перед игрой с Шотландией (видео)

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал волю эмоциям, общаясь с журналистами в преддверии полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022 против команды Шотландии.

В среду, 1 июня, украинцы и шотландцы померяются силами на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Победитель выйдет в финал плей-офф, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

На традиционной предматчевой пресс-конференции 25-летний футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко расплакался, отвечая на вопрос о полномасштабной войне, которую Россия развязала против Украины.

Саша подчеркнул, что у каждого украинца есть главная мечта - остановить войну. А футбольная сборная сделает все, чтобы выйти на чемпионат мира и в это сложное время подарить украинцам положительные эмоции.

"Настроение у нас боевое. Все понимают ситуацию в нашей стране. Хочу заверить, что каждый из нас будет отдаваться завтра не на 100%, а на все 200. Какие ощущения с начала российской агрессии? Это невозможно передать словами. Если вы спросите любого украинца, ответ будет таким же. Невозможно понять эмоции, не находясь в этой ситуации. Происходящие в нашей стране вещи - это невозможно принять, это невозможно объяснить. Именно поэтому это нужно остановить всем вместе. Мы должны победить, потому что Украина - страна свободы. Мы не сдадимся. Но многие страны не понимают, что сегодня это Украина, а завтра - они, поэтому мы должны преодолеть российскую агрессию вместе.

У каждого украинца есть главная мечта - остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с украинскими детьми, они ничего не понимают, но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война кончилась". Если мы говорим о футболе, то у нас тоже есть мечта. Мы хотим поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в непростое время, потому что они этого заслуживают.

Мы понимаем, что не у многих украинцев будет возможность посетить завтрашний матч. Но я уверен, что в Украине все, кто будет иметь возможность, будут следить за этим поединком. Мы будем чувствовать эту поддержку на 100%. Можем многое говорить, но надо выходить на поле и там все доказывать. Попробуем завтра сделать так, чтобы украинцы были счастливы и гордились", - сказал Зинченко.

Матч Шотландия - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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