Украина сыграет против России в плей-офф Чемпионата Европы по волейболу: когда и где смотреть матч

Украина сыграет против России в плей-офф Чемпионата Европы по волейболу: когда и где смотреть матч

Команды поборются за путевку в четвертьфинал континентального первенства.

Мужская сборная Украины по волейболу заняла третье место на групповом этапе Чемпионата Европы-2021. Команда Угиса Крастиньша одержала на турнире три победы и дважды проиграла, что позволило ей досрочно выйти в плей-офф.

Теперь в 1/8 финала первенства континента "сине-желтые" будут противостоять команде России, которая заняла второе место в своей группе.

Поединок Россия - Украина состоится в субботу, 11 сентября, в Гданьске. Начало матча - в 18:30 по киевскому времени.

Принципиальную встречу в прямом эфире покажет телеканал XSPORT. Также игру можно посмотреть онлайн на официальном сайте телеканала.

Победитель пары Украина - Россия в 1/4 финала выходит на победителя пары Польша - Финляндия.

На групповом этапе украинцы обыграли греков (3:2), проиграли сербам (0:3), победили португальцев (3:2) и бельгийцев (3:1) и уступили полякам (0:3).

проиграли сербам победили португальцев и бельгийцев и уступили полякам Россия - двукратный чемпионы Европы (2013 и 2017). На Олимпийских играх в Токио-2020 команда ОКР дошла до финала, где уступила Франции.

Это будет вторая встреча между Украиной и Россией в истории. Впервые эти сборные играли между собой на Евро-2005, тогда россияне победили со счетом 3:0.

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