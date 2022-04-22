Украина триумфально выступила на Играх непокоренных в Гааге: список всех медалистов

Сборная Украины завершила выступление на Играх непокоренных в нидерландской Гааге. Наша команда выиграла 16 наград, пять из которых - золотые.
В последний соревновательный день, 22 апреля, представители Украины не поднимались на пьедестал почета.
Таким образом, украинская сборная закончила соревнования с 16 медалям: 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.
Интересно, что сразу троим нашим спортсменам удалось выиграть в Нидерландах не одну, а две награды.
Это сделали Виктор Легкодух ("золото" в толкании ядра и "серебро" в гребле), Игорь Галушка ("золото" и "серебро" в двух видах гребли), а также Андрей Бадарак ("золото" и "бронза" в двух видах плавания).
Все медалисты Украины на Играх непокоренных:
"Золото":
- Родион Ситдиков (толкание ядра),
- Виктор Легкодух (толкание ядра),
- Сергей Прядка (толкание ядра),
- Андрей Бадарак (плавание, 50 м на спине),
- Игорь Галушка (гребля, 4 минуты).
"Серебро":
- Артем Лукашук (прыжки в длину),
- Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования),
- Рустам Росул (толкание ядра),
- Игорь Галушка (гребля, 1 минута),
- Виктор Легкодух (гребля, 4 минуты).
"Бронза":
- Иван Герецун (прыжки в длину),
- Алексей Бобчинец (бег на 1500 м),
- Анна-София Пузанова (стрельба из лука),
- Иван Лепеха (плавание, 50 м вольным стилем),
- Андрей Бадарак (плавание, 50 м брассом) ),
- Игорь Бескорованный (гребля, 1 минута).
Отметим, что на предыдущих Играх непокоренных, которые состолись в 2018 году, сборная Украины смогла выбороть 20 наград (7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые).
Invictus Games - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или инвалидов на службе. Украинская команда в третий раз принимала участие в Играх непокоренных.
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