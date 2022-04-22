Украина триумфально выступила на Играх непокоренных в Гааге: список всех медалистов

Украина триумфально выступила на Играх непокоренных в Гааге: список всех медалистов

Сборная Украины завершила выступление на Играх непокоренных в нидерландской Гааге. Наша команда выиграла 16 наград, пять из которых - золотые.

В последний соревновательный день, 22 апреля, представители Украины не поднимались на пьедестал почета.

Таким образом, украинская сборная закончила соревнования с 16 медалям: 5 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.

Интересно, что сразу троим нашим спортсменам удалось выиграть в Нидерландах не одну, а две награды.

Это сделали Виктор Легкодух ("золото" в толкании ядра и "серебро" в гребле), Игорь Галушка ("золото" и "серебро" в двух видах гребли), а также Андрей Бадарак ("золото" и "бронза" в двух видах плавания).

Все медалисты Украины на Играх непокоренных:

"Золото":

Родион Ситдиков (толкание ядра),

Виктор Легкодух (толкание ядра),

Сергей Прядка (толкание ядра),

Андрей Бадарак (плавание, 50 м на спине),

Игорь Галушка (гребля, 4 минуты).

"Серебро":

Артем Лукашук (прыжки в длину),

Дмитрий Афанасьев, Василий Стуженко и Сергей Калитюк (стрельба из лука, командные соревнования),

Рустам Росул (толкание ядра),

Игорь Галушка (гребля, 1 минута),

Виктор Легкодух (гребля, 4 минуты).

"Бронза":

Иван Герецун (прыжки в длину),

Алексей Бобчинец (бег на 1500 м),

Анна-София Пузанова (стрельба из лука),

Иван Лепеха (плавание, 50 м вольным стилем),

Андрей Бадарак (плавание, 50 м брассом) ),

Игорь Бескорованный (гребля, 1 минута).

Отметим, что на предыдущих Играх непокоренных, которые состолись в 2018 году, сборная Украины смогла выбороть 20 наград (7 золотых, 10 серебряных и 3 бронзовые).

Invictus Games - международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военнослужащих, раненых или инвалидов на службе. Украинская команда в третий раз принимала участие в Играх непокоренных.

На "Играх непокоренных" в Гааге украинская сборная одержала впечатляющие победы

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