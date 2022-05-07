Украина установила исторический рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде

Сборная Украины установила национальный рекорд по количеству выигранных золотых наград на одних Дефлимпийских играх - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха.
Еще до экватора Дефлимпиады-2021, которая проходит в бразильском Кашиас-ду-Сули, украинские спортсмены достигли исторической отметки.
За пять соревновательных дней "сине-желтые" выиграли 58 наград, среди которых 29 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.
Предыдущий рекорд Украины по количеству золотых наград на Дефлимпиаде составлял 21 медаль. Именно с таким результатом наша команда завершала выступления на соревнованиях в 2005, 2013 и 2017 годах.
Сейчас украинская сборная продолжает сверхуверенно лидировать в медальном зачете Дефлимпиады-2021. В топ-5 также команды США, Японии, Ирана и Франции.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что паралимпийская сборная Украины разгромила Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
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