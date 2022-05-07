Украина установила исторический рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде

Украина установила исторический рекорд по количеству золотых медалей на Дефлимпиаде

Сборная Украины установила национальный рекорд по количеству выигранных золотых наград на одних Дефлимпийских играх - спортивных соревнованиях для людей с нарушением слуха.

Еще до экватора Дефлимпиады-2021, которая проходит в бразильском Кашиас-ду-Сули, украинские спортсмены достигли исторической отметки.

За пять соревновательных дней "сине-желтые" выиграли 58 наград, среди которых 29 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых.

Предыдущий рекорд Украины по количеству золотых наград на Дефлимпиаде составлял 21 медаль. Именно с таким результатом наша команда завершала выступления на соревнованиях в 2005, 2013 и 2017 годах.

Сейчас украинская сборная продолжает сверхуверенно лидировать в медальном зачете Дефлимпиады-2021. В топ-5 также команды США, Японии, Ирана и Франции.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что паралимпийская сборная Украины разгромила Аргентину и вышла в четвертьфинал чемпионата мира.

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