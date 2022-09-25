Украина установила исторический рекорд по выигранным медалям на ЧМ по академической гребле

Сборная Украины по академической гребле успешно завершила выступления на планетарном первенстве в чешском городе Рачице.

"Сине-желтые" завоевали на турнире семь наград - две золотые и пять бронзовых.

Сразу шесть медалей для нашей страны выиграли парагребцы. Еще одну награду - "бронзу" в легких парных двойках - завоевал дуэт Станислава Ковалева и Игоря Хмары. Это историческая медаль украинцев в этой дисциплине на мировых первенствах.

С 7 наградами в своей копилке украинская сборная заняла итоговое шестое место в медальном зачете ЧМ-2022. Первой с 12 наградами (7+1+4) стала команда Великобритании.

По количеству выигранных медалей на одном чемпионате мира "сине-желтые" установили национальный рекорд. Предыдущий лучший результат нашей сборной датирован 2009 годом, когда украинцы завоевали четыре награды - три "золота" и одно "серебро".

Все медали Украины на ЧМ-2022 по академической гребле

"Золото": Светлана Богуславская и Ярослав Коюда (парные двойки, микст, PR2), Роман Полянский (мужские одиночки, PR1).

"Бронза": Анна Айсанова (женские одиночки, PR2), Андрей Сывых и Дмитрий Херез (мужские парные двойки распашные, PR3), Дарья Котик и Станислав Самолюк (парные двойки, микст, PR3), Станислав Ковалев и Игорь Хмара (мужские легкие парные двойки), Анна Шеремет (женские одиночки, PR1).

Ранее сообщалось, что украинский теннисист выиграл второй трофей в сезоне.

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