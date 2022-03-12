Украина установила национальный рекорд по количеству выигранных медалей на зимней Паралимпиаде

Украина установила национальный рекорд по количеству выигранных медалей на зимней Паралимпиаде

Наши паралимпийцы завоевали уже 28 наград на Играх в Пекине.

Сборная Украины продолжает триумфально выступать на Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

В предпоследний соревновательный день, 12 марта, украинская команда завоевала еще три медали, благодаря чему обновила национальный рекорд по количеству выигранных наград на одной Паралимпиаде.

Перед заключительным днем Игр в копилке "сине-желтых" 28 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Украинская паралимпийская сборная превзошла свой результат в 2006 и 2014 годах, когда она привезла домой 25 наград.

Напомним, что украинская команда продолжает идти на втором месте в медальном зачете Паралимпиады-2022. Опережает украинцев только Китай - лидер медального зачета Игр в Пекине - 58 медалей (18-18-22).

Медали Украины на зимних Паралимпиадах

1998: 9 медалей - 3 "золота" + 2 "серебра" + 4 "бронзы"

2002: 12 медалей - 0+6+6

2006 : 25 медалей - 7+9+9

2010: 19 медалей - 5+8+6

2014: 25 медалей - 5+9+11

2018: 22 медали - 7+7+8

2022: 28 медалей - 10+10+8 (продолжаются)

Напомним, днем ранее сборная Украины побила собственный рекорд по количеству золотых медалей, выигранных на одной зимней Паралимпиаде.

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