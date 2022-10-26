Украина устроила медальный фурор на молодежном чемпионате Европы-2022 по тяжелой атлетике

"Сине-желтые" финишировали в топ-3 медального зачета по большим наградам.

Сборная Украины триумфально выступила на молодежном чемпионате Европы-2022 по тяжелой атлетике среди спортсменов до 23 лет и юниоров, который завершился в албанском городе Дуррес.

Об этом сообщает Суспільне Спорт.

На континентальном первенстве нашу страну представляли 22 спортсмена, а 14 из них вернутся домой с медалями.

Всего на этих соревнованиях Украина выиграла 35 наград (11 больших): 12(4) золотых, 14(5) серебряных и 9(2) бронзовых. 18 медалей (6 больших) принесли представители возрастной категории U23, а 17(5) - юниоры.

Все медали Украины на Евро-2022 по тяжелой атлетике (U23 + юниоры)

"Золото": Камила Конотоп (U23, до 59 кг: рывок, толчок, сумма), Мария Гангур (U23, до 64 кг: рывок, толчок, сумма), Ольга Ивженко (юниорки, до 59 кг: рывок, толчок, сумма) ), Никита Рубановский (юниоры, до 109 кг: толчок, сумма), Евгений Бурбала (юниоры, свыше 109 кг: толчок).

"Серебро": Кристина Бородина (U23, свыше 87 кг: рывок, толчок, сумма), Евгений Янцевич (U23, до 102 кг: рывок, толчок, сумма), Олег Ганзенко (U23, свыше 109 кг: рывок, толчок, сумма) ), Алина Захарченко (юниорки, до 59 кг: рывок, сумма), Олег Николаенко (юниоры, до 96 кг: рывок), Никита Рубановский (юниоры, до 109 кг: рывок), Евгений Бурбала (юниоры, свыше 109 кг: сумма).

"Бронза": Дмитрий Кондратюк (U23, до 81 кг: рывок, толчок, сумма), Светлана Самуляк (юниорки, до 55 кг: рывок), Алина Захарченко (юниорки, до 59 кг: толчок), Марк Леванзов (юниоры, к 73 кг: толчок), Владимир Марчук (юниоры, до 102 кг: толчок, сумма), Евгений Бурбала (юниоры, свыше 109 кг: рывок).

По итогам соревнований украинская сборная стала третьей в медальном зачете по большим наградам (4 золотых + 5 серебряных + 2 бронзовые). Первую строчку заняла Армения (7+4+4), на втором месте - Турция (6+7+3).

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