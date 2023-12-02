Украина узнает потенциальных соперников в финальном турнире Евро-2024: где смотреть жеребьевку

"Сине-желтые" будут посеяны из последней четвертой корзины.
В субботу, 2 декабря, в немецком Гамбурге состоится жеребьевка финального турнира Евро-2024. Своих потенциальных соперников на групповом этапе чемпионата Европы по футболу узнает также сборная Украины.
Команда Сергея Реброва не сумела напрямую пробиться на континентальное первенство, заняв третье место в своей отборочной группе. "Сине-желтые" пропустили вперед Англию и Италию, но опередили Северную Македонию и Мальту.
Таким образом, украинская команда попала в плей-офф отбора на Евро-2024, где в полуфинале 21 марта на поле соперника сыграет со сборной Боснии и Герцеговины.
Если "сине-желтые" победят боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта разыграют путевку на чемпионат Европы с победителем другого полуфинала Пути В между Израилем и Исландией, где будут уже номинальным хозяином.
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Три команды, которые завоюют последние путевки на первенство континента через плей-офф, при жеребьевке финальной части ЧЕ будут в четвертой корзине.
Корзины для жеребьевки группового этапа Евро-2024
Корзина 1: Германия (страна-хозяйка), Португалия, Франция, Испания, Бельгия, Англия.
Корзина 2: Венгрия, Турция, Румыния, Дания, Албания, Австрия.
Корзина 3: Нидерланды, Шотландия, Хорватия, Словения, Словакия, Чехия.
Корзина 4: Италия, Сербия, Швейцария, победитель плей-офф Пути А, победитель плей-офф Пути В, победитель плей-офф Пути С.
Где смотреть жеребьевку финального турнира Евро-2024
Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы-2024 будет транслироваться на официальном сайте УЕФА, на канале организации в YouTube и в официальном приложении турнира. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Финальную стадию Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года будут принимать 10 городов Германии. Сборная Германии. как страна-хозяйка, без отбора попала на первенство континента.
В 1/8 финала ЧЕ-2024 выйдут по две лучшие команды из каждой из шести групп, а также четыре лучших обладателя третьих мест.
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