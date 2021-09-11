Украина в адской битве проиграла России в плей-офф Чемпионата Европы по волейболу

Украина в адской битве проиграла России в плей-офф Чемпионата Европы по волейболу

Подопечные Угиса Крастиньша не сумели пробиться в четвертьфинал континентального первенства.

Мужская сборная Украины по волейболу уступила команде России в поединке 1/8 финала Чемпионата Европы-2021.

Принципиальная дуэль получилась невероятно напряженной. "Сине-желтые" выиграли стартовый сет - 25:22. Вторая партия стала для украинцев крайне неудачной - наша сборная проиграла ее со счетом 16:25.

В третьем сете украинцы выровняли игру и вели с разницей в четыре мяча. Однако россияне переломили ход партии и одержали в ней победу - 25:22. В четвертом сете равная борьба продолжилась - Украина вела в счете в два мяча, однако удержать гандикап, к сожалению, не сумела - 22:25.

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин

Гданьск, Польша, 1/8 финала

Украина - Россия - 1:3 (25:22, 16:25, 22:25, 22:25)

Таким образом, Украина достойно завершила выступления на Евро-2021 по волейболу. А российская сборная в 1/4 финала сыграет с победителем пары Польша - Финляндия.

На групповом этапе украинцы обыграли греков (3:2), проиграли сербам (0:3), победили португальцев (3:2) и бельгийцев (3:1) и уступили полякам (0:3).

проиграли сербам победили португальцев и бельгийцев и уступили полякам Россия - двукратный чемпионы Европы (2013 и 2017). На Олимпийских играх в Токио-2020 команда ОКР дошла до финала, где уступила Франции.

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