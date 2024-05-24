Украина в еврокубках-2024/25: кто и где будет играть, когда жеребьевка и первые матчи

В новом еврокубковом сезоне наша страна будет представлена пятью клубами.

Сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ)-2023/24 подошел к завершению. Осталось сыграть только матчи заключительного тура, по итогам которых станут известны все клубы, которые представят Украину в следующем розыгрыше еврокубков.

В кампании-2024/25 нашу страну в еврокубках будут представлять пять команд. Рассказываем подробно, кто из украинских клубов будет играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Лига чемпионов

В самом престижном еврокубке Украину представят "Шахтер" и "Динамо".

Дончане в ранге чемпиона Украины будут стартовать по меньшей мере с раунда плей-офф, или же попадут сразу в основную сетку, если мадридский "Реал" победит дортмундскую "Боруссию" в финале нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Если же решающий матч ЛЧ 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершится триумфом "шмелей", то "горнякам" предстоит проходить раунд плей-офф. Его жеребьевка состоится 5 августа, а матчи – 20/21 и 27/28 августа.

Киевляне в статусе серебряного призера УПЛ начнут борьбу с второго отборочного раунда Лиги чемпионов. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 18-19 июня, а матчи запланированы на 23/24 и 30/31 июля.

Лига Европы

Победа "Шахтера" над "Ворсклой" в финале Кубка Украины принесла путевку в Лигу Европы бронзовому призеру чемпионата Украины – "Кривбассу", оставив полтавскую команду без еврокубков на следующий сезон.

Криворожцы начнут евросезон с третьего раунда квалификации Лиги Европы. Его жеребьевка запланирована на 22 июля, а матчи состоятся 8 и 15 августа.

Лига конференций

Кто представит Украину в третьем по престижности еврокубке, пока неизвестно. Это будут команды, которые займут четвертое и пятое места в УПЛ. Перед последним туром за путевки в Лигу конференций продолжают бороться "Днепр-1" (49 очков), "Рух" (49) и "Полесье" (47).

Оба украинских клуба будут стартовать со второго раунда квалификации Лиги конференций. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 18-19 июня, а матчи – 25 июля и 1 августа.

Напомним, с сезона-2024/25 УЕФА ввел новый формат розыгрыша еврокубков. Помимо увеличения количества участников основной стадии всех трех евротурниров с 32 до 36 клубов, классический групповой этап будет заменен на формат единой лиги.

Таким образом, каждая команда в Лиге чемпионов и Лиге Европы проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде), а в Лиге конференций – по шесть матчей на этапе лиги (три дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии каждого из евротурниров автоматически попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

Революционные изменения также коснутся календаря турниров. Последние, 7-й и 8-й, туры в ЛЧ и ЛЕ пройдут в январе 2025 года. ЛК завершится шестым туром в декабре.

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