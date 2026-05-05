Украина в еврокубках-2026/27: кто будет играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

"Шахтер" / © ФК Шахтер

Реклама

Сезон украинской Премьер-лиги (УПЛ)-2025/26 близится к своему завершению. До конца чемпионата осталось сыграть всего четыре тура.

По их итогам определятся все клубы, которые будут представлять Украину в следующем розыгрыше еврокубков.

В сезоне-2026/27 Украину в еврокубках будут представлять четыре команды. Рассказываем, кто получит право играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Реклама

Квота Украины на евросезон-2026/27

Лига чемпионов: чемпион УПЛ

Победитель УПЛ получит путевку в Лигу чемпионов. За четыре тура до финиша "Шахтер" лидирует в чемпионате, имея 10 очков преимущества над ЛНЗ. Поэтому именно "горняки" в следующем сезоне будут представлять Украину в самом престижном евротурнире.

Чемпион УПЛ стартует с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, однако у "Шахтера" есть шансы напрямую попасть в основной этап, минуя квалификацию.

Если победитель Лиги чемпионов-2025/26 квалифицируется в следующий розыгрыш турнира через национальный чемпионат, то в основном раунде появится вакантное место. Его получает чемпион с самым высоким 5-летним рейтингом среди ассоциаций, которые расположены в таблице коэффициентов УЕФА за пределами топ-10.

Так что "Шахтер" может получить прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов, если выиграет УПЛ, а шотландский "Рейнджерс" и греческий "Олимпиакос" не станут победителями своих чемпионатов.

Реклама

Если подопечным Арды Турана все же придется играть в 1-м раунде отбора Лиги чемпионов, то жеребьевка этой стадии состоится 16 июня, а матчи — 7/8 и 14/15 июля.

Лига Европы: обладатель Кубка Украины

Победитель Кубка Украины получит право сыграть в первом квалификационном раунде Лиги Европы. В финале турнира сойдутся киевское "Динамо" и сенсационный "Чернигов", который выступает в Первой лиге.

Финал Кубка Украины состоится 20 мая на "Арене Львов", начало — в 18:00.

Жеребьевка 1-го квалифай-раунда Лиги Европы состоится 16 июня, а матчи — 9 и 16 июля.

Реклама

Лига конференций: вторая (третья) и третья (четвертая) команды УПЛ

В Лиге конференций в следующем сезоне нашу страну будут представлять два клуба. Это будут вторая команда УПЛ (или третья в зависимости от ситуации в Кубке Украины) и третья (или четвертая).

Сейчас главными претендентами на места в Лиге конференций являются ЛНЗ и "Полесье", которые занимают вторую и третью строчки в УПЛ соответственно.

Оба представителя Украины в третьем по престижности еврокубке будут стартовать со второго квалификационного раунда: жеребьевка состоится 17 июня, а матчи — 23 и 30 июля.

Таблица УПЛ после 26-го тура

Таблица УПЛ после 26-го тура / facebook.com/upl.ua.official

Напомним, в сезоне-2025/26 Украину представляли в еврокубках четыре клуба: "Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье":

Реклама

"Динамо": не смогло преодолеть основную стадию Лиги конференций;

"Шахтер": дошел до полуфинала Лиги конференций, где противостоит английскому "Кристал Пэлас". В первом матче "горняки" уступили "орлам" со счетом 1:3. Ответный поединок состоится 7 мая в Лондоне;

"Александрия": вылетела во 2-м раунде квалификации Лиги конференций от сербского "Партизана";

"Полесье" выбыло в раунде плей-офф Лиги конференций от итальянской "Фиорентины".

Ранее мы писали, что стало известно, кто возглавит сборную Украины по футболу.

Новости партнеров