Украина в рекордном количестве видов спорта выступит на Паралимпиаде-2024: сколько атлетов

Паралимпиада-2024 в Париже продлится с 28 августа по 8 сентября.

Стало известно, сколько спортсменов будут представлять Украину на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Как сообщает Суспильне Спорт, на Паралимпиаде в столице Франции от нашей страны выступят 140 атлетов: 96 мужчин и 44 женщины.

На Паралимпиаде-2024 украинцы будут соревноваться в 17 из 22 видах спорта – это рекорд в паралимпийской истории Украины.

Украинские паралимпийцы выступят в легкой атлетике, пауэрлифтинге, дзюдо, стрельбе из лука, настольном теннисе, фехтовании на колесных креслах, пулевой стрельбе, плавании, академической гребле, велоспорте, голболе, гребле на каноэ, триатлоне, бадминтоне, тхэквондо, бочче и волейболе сидя.

Паралимпиада-2024 состоится в Париже с 28 августа по 8 сентября.

На предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

Интересно, что на Олимпиаде-2024, которая состоялась в Париже с 26 июля по 11 августа, нашу страну также представляли 140 спортсменов. Они завоевали 12 медалей: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. В итоге Украина заняла 22-е место в медальном зачете и стала 17-й по количеству наград.

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