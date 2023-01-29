Украина – в шаге от "цветов": результаты последней гонки на чемпионате Европы по биатлону

В воскресенье, 29 января, чемпионат Европы по биатлону в швейцарском Ленцерхайде завершился одиночной смешанной эстафетой.

В этой дисциплине Украину представляли Елена Билосюк и Богдан Цымбал.

К сожалению, на третьем этапе во время первой стрельбы Елена заработала сразу два круга штрафа. Кроме того, суммарно украинцы использовали 10 дополнительных патронов. Это позволило "сине-желтым" финишировать только седьмыми – в шаге от попадания в цветочную церемонию.

Победили в сингл-миксте норвежцы. "Серебро" завоевала швейцарцы, а "бронзу" – французы.

Чемпионат Европы по биатлону-2023: результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+9) 34:34.7

2. Швейцария (0+9) +16.6

3. Франция (0+7) +21.0

4. Молдова (0+6)+22.5

5. Австрия (0+9) +42.9

6. Германия (0+11) +1:04.5

7. Украина (2+10) +1:12.4

Ранее сегодня состоялась классическая смешанная эстафета, где Украина финишировала в топ-5.

Итак, на чемпионате Европы-2023 украинская сборная выборола три медали. Юлия Джима завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке, после чего Антон Дудченко выиграл "серебро" в аналогичной дисциплине у мужчин. Единственную золотую награду нашей стране принесла Анастасия Меркушина в спринте.

Континентальное первенство стало последним стартом перед чемпионатом мира по биатлону, который будет принимать с 8-го по 19 февраля немецкий Оберхоф.

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