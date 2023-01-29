Украина – в шаге от "цветов": результаты последней гонки на чемпионате Европы по биатлону

Выиграла сингл-микст Норвегия.
В воскресенье, 29 января, чемпионат Европы по биатлону в швейцарском Ленцерхайде завершился одиночной смешанной эстафетой.
В этой дисциплине Украину представляли Елена Билосюк и Богдан Цымбал.
К сожалению, на третьем этапе во время первой стрельбы Елена заработала сразу два круга штрафа. Кроме того, суммарно украинцы использовали 10 дополнительных патронов. Это позволило "сине-желтым" финишировать только седьмыми – в шаге от попадания в цветочную церемонию.
Победили в сингл-миксте норвежцы. "Серебро" завоевала швейцарцы, а "бронзу" – французы.
Чемпионат Европы по биатлону-2023: результаты одиночной смешанной эстафеты
1. Норвегия (0+9) 34:34.7
2. Швейцария (0+9) +16.6
3. Франция (0+7) +21.0
4. Молдова (0+6)+22.5
5. Австрия (0+9) +42.9
6. Германия (0+11) +1:04.5
7. Украина (2+10) +1:12.4
Ранее сегодня состоялась классическая смешанная эстафета, где Украина финишировала в топ-5.
Итак, на чемпионате Европы-2023 украинская сборная выборола три медали. Юлия Джима завоевала "серебро" в женской индивидуальной гонке, после чего Антон Дудченко выиграл "серебро" в аналогичной дисциплине у мужчин. Единственную золотую награду нашей стране принесла Анастасия Меркушина в спринте.
Континентальное первенство стало последним стартом перед чемпионатом мира по биатлону, который будет принимать с 8-го по 19 февраля немецкий Оберхоф.
Читайте также:
Трое украинцев – в топ-25: результаты мужского персьюта на чемпионате Европы по биатлону
Украинка финишировала в шаге от цветочной церемонии в персьюте на чемпионате Европы по биатлону
Украинская биатлонистка завоевала еще одну медаль Европейского юношеского олимпийского фестиваля