Украина – в топ-10: результаты мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

В субботу, 29 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2025/26 в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета.

Сборную Украины в ней представляли Артем Тищенко, Виталий Мандзын, Богдан Цымбал и Дмитрий Пидручный.

"Сине-желтые" с тремя штрафными кругами и 13 дополнительными патронами финишировали на девятой позиции.

На первом этапе Тищенко заработал два круга штрафа и передал эстафету на 19-м месте. Далее Мандзын заработал еще круг штрафа и завершил этап 20-м.

На третьем этапе Цымбал отыграл три позиции. На последнем этапе Пидручный поднял украинскую команду еще на восемь позиций, использовав на стрельбе только один дополнительный патрон.

Выиграла мужскую эстафету Норвегия, второй стала Франция, а замкнула тройку призеров Швеция.

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты в Эстерсунде

1. Норвегия (1+10) 1:11:10.1

2. Франция (3+11) +15.3

3. Швеция (3+14)+24.7

4. Германия (0+9)+55.7

5. США (2+13) +1:25.0

6. Италия (3+12) +1:55.4

...

9. Украина (3+13) +3:22.7

Добавим. что сегодня новый сезон Кубка мира по биатлону стартовал женской эстафетой в Эстерсунде, в которой сборная Украины заняла 15-е место.

В воскресенье, 30 ноября, программа этапа в Эстерсунде продолжится одиночной и классической смешанными эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.