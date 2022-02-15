Украина – в топ-10: результаты мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022

Украина – в топ-10: результаты мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022

Победу одержали биатлонисты из Норвегии.

Во вторник, 15 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2022 в Пекине продолжилась мужской эстафетой.

Украина в ней была представлена: Богданом Цымбалом, Артемом Примой, Антоном Дудченко и Дмитрием Пидручным.

Цимбал допустил один промах на первой стрельбе и другой на второй. Он передал эстафету 9-м.

Прима совершил один промах на стрельбе лежа. На стрельбе стоя он использовал все дополнительные патроны и пошел на штрафной круг. Он финишировал 12-м.

Дудченко не допустил промахов в первой стрельбе, а во второй использовал три дополнительных патрона и отправился на штрафной круг. Он передал эстафету 11-м.

Подручный выполнил первую стрельбу без промахов, после второй отправился на два штрафных круга. Биатлонист финишировал 9-м.

Победу одержала сборная Норвегии. ОКР лидировал всю гонку, но на последней стрельбе Латыпов показал настолько неожиданный результат, что не только потерял все преимущество, но далеко отпустил и норвежцев с французами.

1. Норвегия – 1.19,50 (1+7)

2. Франция – 27,4 (0+9)

3. ОКР – 45,2 (2+6)

4. Германия – 1.04,3 (1+9)

5. Швеция – 1.49,4 (1+13)

6. Канада – 1.56,3 (2+9)

9. Украина – 3.41,3 (4+12)

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