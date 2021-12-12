Украина — в топ-10: результаты мужской эстфеты на Кубке мира по биатлону в Гогфильцене

Украина — в топ-10: результаты мужской эстфеты на Кубке мира по биатлону в Гогфильцене

Победу одержала сборная Норвегии.

В воскресенье, 12 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону сезона-2021/22 в Гогфильцене прошла мужская эстафета.

Победу одержала Норвегия в составе Стурла Хольм Лагрейда, Тарья Бо, Йоханнеса Бо, Ветле Шостад Кристиансена.

Честь Украины на эстафете защищали: Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал и Антон Дудченко.

Артем Прима передал эстафету на 11-й позиции. Дмитрий Пидручный закончил свой этап на 9-й позиции. Богдан Цымбал сохранил 9-ю позицию после третьего этапа. Антон Дудченко, воспользовавшись двумя дополнительными патронами, пришел на финиш седьмой.

1. Норвегия – 1.14.34,8 (0+5)

2. Франция – 21.2 (0+8)

3. Россия – 47.3 (1+9)

7. Украина – 2.32,5 (0+8)

Также сегодня состоится женская гонка по преследованию. Начало – в 15:30.

11-12 декабря в Гогфильцене проходят мужские и женские персьюты и эстафеты.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 4 по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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