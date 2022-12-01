Украина – в топ-10: результаты первой в биатлонном сезоне мужской эстафеты

В четверг, 1 декабря, в финском Контиолахти третий соревновательный день первого этапа Кубка мира по биатлону продолжился мужскими эстафетами.

Украина в ней была представлена: Артемом Примой, Дмитрием Пидручным, Богданом Цымбалом и Антоном Дудченко.

Прима стартовал первым с 8-го места. После финиша Примы "сине-желтые" оказались на 12-й позиции. На втором этапе Подручный потерял еще одну позицию, финишировав 13-м.

Цымбал закрыл все 10 мишеней с одним дополнительным патроном и завершил свой этап на 10-й позиции. Завершал эстафету Дудченко. Он допустил один промах во время первой стрельбы, а во второй использовал два дополнительных патрона, финишировав 9-м.

"Золото" выиграла Норвегия (Ветле Кристиансен, Штурла Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бе), вторыми финишировали немецкие биатлонисты, "бронза" на счету вице-чемпионов Олимпиады-2022 – Франции.

1. Норвегия (0+7) 1:19:26,2

2. Германия (0+8) +43,9

3. Франция (0+9) +1:05,9

4. Австрия (0+4) +2:31,2

5. Чехия (0+10) +2:33,9

6. Финляндия (1+12) +2:34,1

...

9. Украина (0+13) +2:48,8

Также сегодня состоится женская эстафета. Начало – в 14:35 по киевскому времени.

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