Украина – в топ-10: результаты последней мужской эстафеты перед Олимпиадой-2022

Украина – в топ-10: результаты последней мужской эстафеты перед Олимпиадой-2022

Победили в гонке норвежские биатлонисты.

В воскресенье, 23 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антгольце прошла мужская эстафета.

Победу одержала сборная Норвегии, которая на протяжении всей дистанции шла в лидерах. Команда использовала четыре дополнительных патрона за восемь огневых рубежей.

Второе место заняла сборная России, на счету которой 12 дополнительных патронов и один круг. Тройку лучших замкнула немецкая команда. От победителя сборная отстала на две минуты.

Сборная Украины выступила в таком составе: Богдан Цимбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима и финишировала шестой. Наши биатлонисты использовали 11 дополнительных патронов, а общее отставание от Норвегии составило 2 минуты 38 секунд.

1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7

2. Россия (1+12) +1:57,2

3. Германия (0+4) +2:04,4

6. Украина (0+11) +2:38,7

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

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