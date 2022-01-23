Украина – в топ-10: результаты последней мужской эстафеты перед Олимпиадой-2022

Победили в гонке норвежские биатлонисты.
В воскресенье, 23 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антгольце прошла мужская эстафета.
Победу одержала сборная Норвегии, которая на протяжении всей дистанции шла в лидерах. Команда использовала четыре дополнительных патрона за восемь огневых рубежей.
Второе место заняла сборная России, на счету которой 12 дополнительных патронов и один круг. Тройку лучших замкнула немецкая команда. От победителя сборная отстала на две минуты.
Сборная Украины выступила в таком составе: Богдан Цимбал, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Артем Прима и финишировала шестой. Наши биатлонисты использовали 11 дополнительных патронов, а общее отставание от Норвегии составило 2 минуты 38 секунд.
1. Норвегия (0+4) 1:12:14,7
2. Россия (1+12) +1:57,2
3. Германия (0+4) +2:04,4
6. Украина (0+11) +2:38,7
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5 по 19 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Голменколлене, который запланирован на 17-20 марта.
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