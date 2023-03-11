Украина – в топ-10: результаты последней женской эстафеты сезона на Кубке мира по биатлону

Победу одержала команда Норвегии.
В субботу, 11 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в шведском Эстерсунде состоялась женская эстафета.
Украину в заключительной женской эстафете биатлонного сезона представляли Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина.
Наша команда хорошо стреляла, суммарно использовав лишь четыре дополнительных патрона и избежав штрафных кругов. Однако скорость на дистанции оставляла желать лучшего. В итоге "сине-желтые" финишировали девятыми.
Таким образом, сборная Украины по биатлону повторила свой лучший результат сезона в этой дисциплине.
Выиграла женскую эстафету Норвегия. Второй стала Франция, а замкнула топ-3 команда Германии.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской эстафеты в Эстерсунде
1. Норвегия (0+4) 1:08:00,7
2. Франция (0+7) +15,2
3. Германия (0+7) +27,2
4. Италия (0+7) +49,0
5. Швеция (0+10) +1:10,9
6. Австрия (0+3) +1:53,8
...
9. Украина (0+4) +3:12,9
Мужская эстафета в Эстерсунде начнется сегодня в 17:30 по киевскому времени. За украинскую сборную в ней побегут Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко.
В воскресенье, 12 марта, программу предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону-2022/23 закроют масс-старты.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.
Чтобы воспользоваться промокодом:
- Загрузите приложение «Киевстар ТБ» или откройте в браузере на компьютере.
- Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.
- Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.
- Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.
Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.
Читайте также:
Украинец – в топ-15: результаты мужской индивидуальной гонки на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде
Кубок мира по биатлону: результаты женской индивидуальной гонки на этапе в Эстерсунде
За два этапа до завершения сезона: стал известен победитель Кубка мира по биатлону-2022/23