Украина – в топ-10: результаты последней женской эстафеты сезона на Кубке мира по биатлону

В субботу, 11 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в шведском Эстерсунде состоялась женская эстафета.

Украину в заключительной женской эстафете биатлонного сезона представляли Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина.

Наша команда хорошо стреляла, суммарно использовав лишь четыре дополнительных патрона и избежав штрафных кругов. Однако скорость на дистанции оставляла желать лучшего. В итоге "сине-желтые" финишировали девятыми.

Таким образом, сборная Украины по биатлону повторила свой лучший результат сезона в этой дисциплине.

Выиграла женскую эстафету Норвегия. Второй стала Франция, а замкнула топ-3 команда Германии.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты женской эстафеты в Эстерсунде

1. Норвегия (0+4) 1:08:00,7

2. Франция (0+7) +15,2

3. Германия (0+7) +27,2

4. Италия (0+7) +49,0

5. Швеция (0+10) +1:10,9

6. Австрия (0+3) +1:53,8

...

9. Украина (0+4) +3:12,9

Мужская эстафета в Эстерсунде начнется сегодня в 17:30 по киевскому времени. За украинскую сборную в ней побегут Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко.

В воскресенье, 12 марта, программу предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону-2022/23 закроют масс-старты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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