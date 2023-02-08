Украина – в топ-10 смешанной эстафеты: результаты первой гонки чемпионата мира по биатлону

"Золото" планетарного первенства завоевали норвежцы.
В среду, 8 февраля, в немецком Оберхофе стартовал чемпионат мира по биатлону 2023 года. Программу турнира открыла смешанная эстафета.
Украину в ней представили Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко.
Наша команда финишировала десятой. На протяжении гонки "сине-желтые" использовали семь дополнительных патронов, избежав штрафных кругов.
Выиграла смешанную эстафету Норвегия. "Серебро" выборола Италия, "бронзу" – Франция.
Чемпионат мира по биатлону-2023: результаты смешанной эстафеты
1. Норвегия (1+9) 1:04:41,9
2. Италия (0+6) +11,6
3. Франция (0+9)+55,9
4. Австрия (0+3) +59,2
5. Чехия (0+7) +1:09,4
6. Германия (1+9) +1:26,5
...
10. Украина (0+7) +2:45,3
Следующая гонка чемпионата мира по биатлону состоится в пятницу, 10 февраля. В этот день женщины побегут спринт. Начало – в 15:30 по киевскому времени.
Где смотреть гонки чемпионата мира по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
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